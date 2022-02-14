Воронеж, , 22:27 — REGNUM Уголовное дело о гибели десятимесячного ребёнка под колёсами автомобиля в Воронеже передано в суд, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 14 февраля старший помощник прокурора области Михаил Усов. Обвиняемым по делу, возбуждённому по статье о нарушении правил дорожного движения, проходит 32-летний воронежец.

ДТП

По версии следствия, в августе 2021 года обвиняемый, отдыхавший с семьей знакомых на берегу реки Воронеж в Центральном районе Воронежа, «не принял должных мер, исключающих самопроизвольное движение автомобиля, которым он управлял в этот день», а также мер, исключающих доступ в машину третьих лиц. В результате в машине оказался двухлетний ребёнок его знакомых, машина начала движение и наехала на десятимесячного сына семьи, отдыхавшей рядом. Мальчик от травм скончался.

В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, после вручения прокурором копии обвинительного заключения уголовное дело передадут в Центральный районный суд. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.