Бильбао, Испания, , 22:19 — REGNUM Испанский футбольный клуб «Мальорка» 14 февраля в рамках последнего матча 24-го тура Примеры 2021/22 сыграет с «Атлетиком» из Бильбао. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Составы команд:

«Мальорка»: Серхио Рико, Бриан Оливан, Пабло Маффео, Антонио Раильо, Мартин Вальент, Иньиго Руис, Сальва Севилья, Дани Родригес, Такефуса Кубо, Анхель, Ведат Мурики.

«Атлетик»: Унай Симон, Унаи Нуньес, Дани Вивиан, Иньиго Лекуэ, Микель Баленсиага, Микель Весга, Икер Муниаин, Дани Гарсия, Ойер Заррага, Ойан Сансет, Рауль Гарсия.

В прошедшее зимнее трансферное окно появлялась информация, что 27-летним косоварским форвардом «Лацио» Ведатом Мурики интересуется московский ЦСКА. В итоге футболист перешел в «Мальорку» на правах аренды.