Москва, , 22:18 — REGNUM Следственные органы требуют заочного ареста основателя украинской неонацистской группировки Егора Краснова, соответствующее ходатайство направлено в Басманный суд Москвы. Об этом стало известно 14 февраля.

Следственный комитет Sledcom.ru

«Следователи направили в суд ходатайство о заочном аресте основателя «МКУ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), гражданина Украины Краснова», — приводит ТАСС слова своего источника.

Краснов в настоящее время объявлен в федеральный розыск. В Басманном суде подтвердили получение ходатайства следствия об избрании меры пресечения Краснову по обвинению в убийстве двух и более лиц. Иные подробности не уточняются.

По некоторым данным Краснова подозревают в том числе в причастности к организации взрыва автобуса в Воронеже 12 августа 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв произошёл вечером 12 августа на остановке общественного транспорта в самом центре Воронежа, в автобусе ПАЗ маршрута 10а. Два человека от полученных ранений скончались, более 20 человек получили ранения. СКР возбудил уголовное дело. Отметим, что с момента возбуждения дела никакой информации об обязательных версиях не появлялось, однако множились версии неофициальные, в том числе одна из них была связана с украинскими неонацистами.

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