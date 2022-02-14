Вашингтон, 14 февраля, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Американский хип-хоп-исполнитель 2 Chainz (Таухид Эппс) раскрыл имена трёх артистов, которые бы смогли победить Jay-Z (Шон Кори Картер) в рамках рэп-баттлов.

Скриншот YouTube 2 Chainz

Так, по мнению музыканта, составить существенную конкуренцию Jay-Z смогли бы Lil Wayne (Дуэйн Майкл Картер-младший) и Drake (Обри Дрейк Грэм). Третьим же исполнителем 2 Chainz косвенно назвал самого себя.

Напомним, что 4 февраля 2022 года состоялась премьера нового альбома 2 Chainz. Пластинка получила название Dope Don't Sell Itself и включила в себя 12 песен.