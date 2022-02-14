Специа, Италия, , 22:16 — REGNUM 14 февраля в Специи на стадионе «Альберто Пикко» «Специя» в матче 25-го тура итальянской Серии А 2021/22 примет «Фиорентину» из Флоренции. Игра начнется в 22:45 по московскому времени.

Александр Кокорин Садовников Дмитрий

Стартовые составы команд:

«Специя»: Иван Проведель, Аркадиуш Реца, Кельвен Амьен-Аду, Мартин Эртич, Димитрис Николау, Даниэле Верде, Якопо Сала, Эммануэль Гьяси, Якуб Кивер, Джулио Маджоре, Рею Манай.

«Фиорентина»: Пьетро Терраччано, Никола Миленкович, Кристиано Бираги, Альваро Одриосола, Игор Жулио, Гаэтано Кастровилли, Юсеф Малех, Софьян Амрабат, Николас Гонсалес, Риккардо Соттил, Кшиштоф Пентек.

Бригада арбитров: Маттео Маркетти | Сальваторе Лонго | Джованни Баччини | Луиджи Наска.

Последний раз «Фиорентина» и «Специя» играли между собой 31 октября 2021 года. Тот матч завершился крупной победой «фиалок» со счетом 3:0 благодаря трем голам Душана Влаховича (44' пенальти, 62' Альваро Одриосола, 74' Хосе Кальехон).

На данный момент «Фиорентина» с одиннадцатью победами и 36-ю очками занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. «Специя», набрав 26 очков, располагается семью позициями ниже.

Ранее сообщалось, что российский нападающий Александр Кокорин пропустит матч «Фиорентины» со «Специей» из-за недомогания.