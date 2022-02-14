В Ростове-на-Дону полиция задержала стрелка
Ростов-на-Дону, 14 февраля, 2022, 22:08 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону полиция задержала стрелка, который, предположительно, открыл стрельбу по строителям в районе Театрального спуска. О пострадавших не сообщается.
Иван Шилов ИА REGNUM
Арест
У многоквартирного дома, в котором проживает пенсионер, начали строить высотку. Жильцы считают, что она незаконна, так как преграждает парковку и пожарный въезд, пишет телеграм-канал Don Mash со ссылкой на источник.
Злоумышленник доставлен в отдел полиции.