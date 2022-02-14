Вашингтон, 14 февраля, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст (Йе) публично выразил своё мнение о комике Пите Дэвидсоне, являющимся новым возлюбленным Ким Кардашьян. Соответствующую информацию приводит издание Complex 14 февраля.

Piotr Drabik Канье Уэст

Так, исполнитель назвал Дэвидсона «придурком» и выразил ряд угроз в адрес комика. Подобное поведение вызвало настороженность со стороны поклонников Уэста.

Напомним, что в декабре 2021 года Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом. Супруги прожили вместе более семи лет.