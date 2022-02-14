Элиста, , 21:55 — REGNUM Сегодня, 14 февраля, глава Калмыкии Бату Хасиков назначил сити-менеджера Элисты Дмитрия Трапезникова на должность заместителя председателя республиканского правительства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Глава Калмыкии Бату Хасиков и Дмитрий Трапезников Пресс-служба главы Калмыкии

«Дмитрий Викторович Трапезников начал свою работу в Калмыкии как антикризисный менеджер, который быстро сумел показать свою эффективность и стал решать накопившиеся проблемы нашей столицы. За время его работы Элиста качественно преобразилась», — подчеркнул Хасиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Трапезников намерен покинуть должность главы администрации Элисты. Его заявление об отставке депутаты горсобрания должны рассмотреть 15 февраля. С 2019 года Трапезников исполнял обязанности главы администрации Элисты, в январе 2020 года был утверждён в этой должности.

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