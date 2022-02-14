Ливерпуль, Великобритания, 14 февраля, 2022, 21:55 — ИА Регнум. 27-летний центральный полузащитник «Ливерпуля» и сборной Гвинеи по футболу Наби Кейта в ближайшее время покинет английский клуб ради перехода в туринский «Ювентус». Об этом 14 февраля сообщило издание Calciomercato.

Werner100359 Наби Кейта

Наби Кейта выступает за «Ливерпуль» с 1 июля 2018 года после перехода из «Ред Булл Лейпцига» за 60 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость центрального полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Кейта принял участие в двенадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

В прошедшее зимнее трансферное окно «старую синьору» покинули Родриго Бентанкур (в «Тоттенхэм» за 19 миллионов евро) и Деян Кулушевски (в «Тоттенхэм» на правах аренды).