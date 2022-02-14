Бишкек, , 21:53 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об освобождении Болотбека Купешева от должности министра образования и науки. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщили в пресс-службе главы государства.

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Причину увольнения в администрации президента не озвучили, но по неофициальным данным, поводом для ухода Купешева с поста руководителя образовательного ведомства могли послужить проблемы со здоровьем.

Вместо него на должность главы Минобразования назначен Алмазбек Бейшеналиев, который со 2 августа 2021 года и до настоящего времени занимал пост посла Киргизии в Швейцарии.

Отметим, что Бейшеналиев ранее уже возглавлял Министерство образования и науки республики — в период с октября 2020 года по 5 мая 2021 года.