Приштина, Сербия, 14 февраля, 2022, 22:13 — ИА Регнум. Глава Социал-демократической партии Косово Дардан Молычай и его соратники были 14 февраля арестованы в ходе акции протеста против роста цен на электроэнергию в главном офисе частной компании, регулирующей тарифы на электроэнергию.

Без света

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик и его идейные поборники утверждали, что не покинут здание, пока тарифы на электроэнергию не будут снижены. Радикалы отключили электричество в здании в знак протеста. Полиция прибыла на место происшествия и потребовала освободить здание, а затем, получив отказ, арестовала оппозиционеров.

13 февраля регулирующий офис повысил цены на электричество для потребителей, расходующих более 800 киловатт-час в месяц.

Ранее Молычай уже попадал под арест после того, как в ходе акции протеста были ранены несколько полицейских.