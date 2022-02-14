14 февраля 2022 | Время чтения 4 мин

Британцы обсудили в Twitter решение Спортивного Арбитражного суда о неотстранении российской фигуристки Камилы Валиевой от участия в Олимпиаде в Пекине.

Джейн Спай, , 22:20 — REGNUM Спортивный Арбитражный суд разрешил российской фигуристке Камиле Валиевой продолжить участие в зимних Олимпийских играх в Пекине. Суд отклонил апелляции Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства и Международного союза конькобежцев, поданные после решения РУСАДА об отмене временного отстранения. В качестве оснований для отклонения апелляции суд учел возраст спортсменки (15 лет) и несвоевременное оглашение результатов теста (результат был сообщен во время Олимпиады, спустя почти шесть недель после сдачи — прим. Д.С.).

Олимпийские игры Иван Шилов © ИА REGNUM

Некоторые пользователи напомнили, что американскую спортсменку Шакарри Ричардсон, которая попалась на допинге прямо перед летней Олимпиадой в Токио, отстранили, не дав никаких шансов. Они считают, что решение суда о допуске Валиевой к соревнованиям несправедливо.

«Шакарри Ричардсон отстранили за марихуану, но эту фигуристку допустили к соревнованиям после того, как она сдала положительный тест на триметазидин, который может «повышать стойкость и выносливость, увеличивая пропускную способность кислорода», — написал @RosemaryMe8.

«Я извиняюсь, но Шакарри Ричардсон была отстранена от выступления на Олимпиаде из-за травки. Если МОК разрешит Камиле Валиевой и команде Олимпийского комитета России оставить золотую медаль и продолжить после использования допинга, у нас проблемы», — прокомментировал @AndySplatz.

Камила Валиева Ttckcv21

В связи с тем, что решение о допуске Валиевой к дальнейшим соревнованиям было связано с её возрастом, часть комментаторов предложили ввести возрастные ограничения для участия в Олимпиаде, чтобы ко всем спортсменам предъявлялись одинаковые требования и они находились в одинаковых условиях.

«Наверное, стоит ввести возрастные ограничения», — предложил @BrushedWithOil.

«Почему на Олимпиаде вообще разрешают соревноваться детям?» — спросил @Corb_The_Lesser.

«А в чем заключается позиция ВАДА? Зачем нужен кодекс поведения, который способствует государственному спонсированию малолетних допингом? Доросли до соревнований, доросли и до допинга», — считает @bowden_saint.

После такого решения спортивного суда пользователи написали, что они разочаровались в Олимпиаде и антидопинговом контроле, они не считают, что есть смысл участвовать в мировых соревнованиях, когда там фактически разрешается допинг.

«Это решение стало издевательством над антидопинговым законодательством. Нужно задаться вопросом, какая организация или страна разрешит допинг 15-летнему спортсмену?» — написал @alandrennan5.

«Это допинговое решение нельзя описать. Три олимпийские ценности включают превосходство, дружбу и уважение. Сейчас к ним можно добавить «обман», — считает @Gavin03648332.

«России запретили участвовать в спортивных соревнованиях из-за государственного спонсирования допинга. Их спортсмены всё еще могут соревноваться под флагом Олимпийского комитета Росиии. Один из этих спортсменов был пойман на допинге. Ей все еще можно соревноваться. А в чем смыл тестирования на допинг?» — спросил @mattsole.

Допинг на Олимпийских играх Дарья Антонова © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы считают, что суд был подкуплен, потому что, исходя из известных фактов, российскую фигуристку должны были отстранить.

«Купленные игры. Опять. Мне жалко настоящих спортсменов», — прокомментировал @TonyHumphreys2.

«Время всем странам забрать своих спортсменов с коррумпированных Олимпийских игр. Зачем мы тратим деньги на поддержку мероприятия, где не соблюдаются собственные антидопинговые правила по отношению к спортсменам и странам. Это нечестно по отношению к «чистым» спортсменам и зрителям», — объяснил @Exasperated21.

Ряд пользователей предположил, что решение было принято с учетом и в страхе за сложившуюся обстановку на территории России и Украины.

«Это спортивное решение или политическое решение, учитывая ситуацию на Украине?» — уточнил @Q_Review_.

«Вздор, это всё потому, что они не хотят расстраивать Россию в такое время», — добавил @midnightflyer4.

Часть пользователей отметили, что решение о неотстранении Валиевой психологически навредит другим спортсменам, особенно учитывая, что при ее успешном выступлении не будет проведена церемония награждения.

«Без понятия, как участник, который стал положительный тест на допинг, может продолжить участие в соревнованиях, потому что ей навредило бы отстранение. А как насчет вреда другим участникам?» — поинтересовался @ptrichardsonuk.

«Так если человека не могут наказать из-за того, что он слишком молодой, почему ему тогда можно соревноваться? Безусловно, соревноваться значит следовать правилам и страдать от последствий санкций за их несоблюдение. К тому же если отменят церемонию награждения, почему должны страдать те, кого это вообще не касается?» — спросил @EdoNaLife.

Среди пользователей есть те, кто все-таки поддерживает российскую фигуристку и считает, что она ни в чём не виновата, а к ответственности следует привлечь ее персонал.

«Отвратительно. Я такой большой фанат фигурного катания. Но я не буду больше ничего смотреть. Мне жалко, что 15-летнюю девочку поставили в такое положение. Не лучший вид МОК», — написала @Michee059778491.

«Скорее всего, тут нет вины этой молодой девочки, зато явно видно российскую коррумпированную спортивную систему», — прокомментировал @TompsettStephen.

«Не прыгайте сразу к выводам, нужны детали», — отметил @WarrenN16010732.

Те, кто поддерживают Валиеву, считают, что все негативные комментарии в ее адрес имеют только политическую основу.

«Очередь хейтеров в сторону России, которые не знают никаких фактов. И эти же самые люди молчат, когда американские и британские спортсмены принимают лекарства от астмы перед крупными спортивными мероприятиями, а потом чудесным образом показывают результаты лучше, чем кто-либо без астмы», — отметил @Stifanovich.