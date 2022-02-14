Вашингтон, , 22:41 — REGNUM Американский рэпер Future (Нейведиус Деман Уилберн) опубликовал обновлённую версию видеоклипа на недавнюю композицию Worst Day. Выход ролика состоялся на всех музыкальных платформах 14 февраля.

Future Скриншот YouTube

В новой версии клипа музыкант отказался от ранее представленной сцены общения с психологом, тем самым придав работе дополнительную праздничную атмосферу. Worst Day стал первой сольной работой Future, выпущенной в 2022 году.

Напомним, что Future стал исполнительным продюсером будущего альбома Канье Уэста (Йе) под названием Donda 2. Премьера пластинки запланирована на 22 февраля 2022 года.

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