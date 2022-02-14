Ханты-Мансийский район, Югра, , 21:42 — REGNUM В Югре вынесен приговор в отношении исполняющего обязанности директора ООО «Югра-Авто», причинившего ущерб лесному фонду на 23 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба

Зимний лес Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Установлено, что в январе 2021 года ООО «Югра-Авто» в Ханты-Мансийском районе занималось одготовкой территории к бурению и капитальным строительством объектов обустройства на месторождениях одной из нефтяных компаний.

Исполняющий обязанности гендиректора ООО «Югра-Авто», не имея разрешительных документов, дал указание подчиненным работникам произвести рубку леса на площади 17 га. В результате незаконной рубки лесному фонду причинён ущерб в размере свыше 23 млн рублей.

Суд признал исполняющего обязанности директора виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере») и приговорил к штрафу в размере 500 тыс. рублей.