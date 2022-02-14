Пекин, , 22:41 — REGNUM Американский сериал «Друзья» подвергся изменениям на территории Китая. Информацию об этом приводит издание «Афиша Daily» 14 февраля.

Друзья Цитата из т/с «Друзья». 1994. США

Так, из китайской версии сериала полностью убрали какие-либо упоминания представителей ЛГБТ-сообщества, а также некоторые фразы на тему секса. Поклонники «Друзей» выступили с критикой подобных изменений.

Напомним, что сериал «Друзья» состоит из 10 сезонов. Премьера первой серии проекта состоялась 22 сентября 1994 года.

Читайте ранее в этом сюжете: На т/к «Звезда» покажут документальный фильм «На пути к мосту дружбы»