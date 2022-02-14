Пекин, 14 февраля, 2022, 22:41 — ИА Регнум. Американский сериал «Друзья» подвергся изменениям на территории Китая. Информацию об этом приводит издание «Афиша Daily» 14 февраля.

Цитата из т/с «Друзья». 1994. США Друзья

Так, из китайской версии сериала полностью убрали какие-либо упоминания представителей ЛГБТ-сообщества, а также некоторые фразы на тему секса. Поклонники «Друзей» выступили с критикой подобных изменений.

Напомним, что сериал «Друзья» состоит из 10 сезонов. Премьера первой серии проекта состоялась 22 сентября 1994 года.