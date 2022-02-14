Пекин, 14 февраля, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил готовность вывести отношения с Мексикой на более высокий уровень. Заявление было сделано 14 февраля в рамках обмена поздравлениями с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором по случаю 50-летия установления дипломатических отношений.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Как сообщает кубинское новостное агентство Prensa Latina, Си Цзиньпин подчеркнул, что установление всестороннего стратегического партнерства в 2013 году придало новую динамику двусторонним отношениям и углубило политическое доверие между странами. Также китайский лидер отметил важность международной солидарности в период пандемии.

«Древо китайско-мексиканской дружбы дало обильные плоды, принося ощутимую пользу народам обеих стран», — заявил политик и выступил за «объединение усилий, развитие успехов прошлого и движение к будущему».