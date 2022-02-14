Москва, , 21:44 — REGNUM В интересы России не входит, чтобы Турция стала посредником в российско-украинском конфликте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 февраля заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган President.gov.ua

«Турция, безусловно, хочет усилить свои внешнеполитические позиции, потому что, любое посредничество в таком крупном конфликте, естественно, усиливает позиции посредника и даёт ему рычаги влияния на обе стороны конфликта. Но с какой стати мы должны Реджепу Тайипу Эрдогану такую возможность предоставлять? Мы её ему и не предоставляем. Мало ли чего он хочет! Ответ с нашей стороны и был очевиден — мы не намерены принимать турецкое посредничество в этом вопросе», — сказал эксперт.

Напомним, что президент Эрдоган заявил о готовности Турции взять на себя посредническую миссию в урегулировании отношений между Россией и Украиной.