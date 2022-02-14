Санкт-Петербург, 14 февраля, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Российский певец Сергей Шнуров выпустил новый видеоклип «Мерси, Баку», посвящённый губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову. Выход ролика состоялся 14 февраля на YouTube-канале группы «Ленинград».

Elekes Andor Сергей Шнуров

В новом видеоряде музыкант обвинил губернатора в халатном отношении к уборке города зимой, сославшись на тот факт, что Беглов родился в Баку (Азербайджан), где практически не бывает снега. Также скандальный певец сравнил мужчину с первым российским императором Петром I.

Ранее Сергей Шнуров уже неоднократно выкладывал резонансные видеоклипы. Так, в «Па-спорте» певец затронул тему введения паспорта болельщика для спортивных мероприятий, а в «Свободной кассе» уделил внимание проблеме заедания стресса.