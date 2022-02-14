Киев, 14 февраля, 2022, 21:20 — ИА Регнум. Днём единения объявил украинский президент Владимир Зеленский 16 февраля. В своём обращении к согражданам он заявил, что сегодня, 14 февраля, подписал соответствующий указ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Зеленский «Нам говорят, что 16 февраля станет днём нападения. Мы сделаем его Днём единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-жёлтые ленты и покажем всему миру наше единство».

По словам украинского президента, ему не нужна война, при этом он пообещал, что на Украину вернутся Крым и Донбасс. Также он успокоил сограждан, сказав: «У нас прекрасная армия. Наши ребята обладают уникальным боевым опытом и современным оружием. Это уже в разы более сильная армия, чем восемь лет назад».