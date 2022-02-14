Москва, , 22:40 — REGNUM Российский видеоблогер Саша Спилберг (Александра Балковская) разошлась с американским возлюбленным. Информацию об этом девушка раскрыла в авторском подкасте на YouTube 14 февраля.

Саша Спилберг Скриншот видео на YouTube

По словам Спилберг, они с парнем не живут вместе уже несколько месяцев, однако заявить об этом она смогла лишь сейчас. Примечательно, что ранее молодые люди неоднократно заявляли о планах сыграть свадьбу в 2022 году.

Напомним, что Саша Спилберг начала свою деятельность в 2010 году. На текущий момент на её YouTube-канал подписаны 6,4 млн человек.

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