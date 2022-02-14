Москва, 14 февраля, 2022, 21:01 — ИА Регнум. Агент 23-летнего колумбийского атакующего полузащитник «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаля Норман Капуозо подтвердил информацию о скором перехода футболиста в московский ЦСКА.

ЦСКА

«Все в порядке, мы улаживаем последние детали. Нет никаких проблем, просто обсуждение деталей контракта», — цитирует Капуозо издание «Евро-Футбол».

Ранее сообщалось, что Хорхе Карраскаль проведет вторую половину сезона в ЦСКА на правах аренды. «Красно-синие» заплатят «Ривер Плейту» 300 тысяч евро. Также московский клуб будет обязан выплатить «Ривер Плейту» 6 миллионов евро, если Карраскаль сыграет в 50% матчей. После этой выплаты футболист станет полноценным игроком ЦСКА.

В прошлом сезоне Хорхе Карраскаль принял участие в 21-м туре аргентинской Суперлиги 2021, в котором отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

В период с 2017 по 2019 годы Карраскаль выступал за украинский футбольный клуб «Карпаты». 1 января футболиста выкупил «Ривер Плейт» за 2,5 миллиона евро.