Улан-Батор, 14 февраля, 2022, 21:00 — ИА Регнум. Стоит ли Монголии соглашаться на строительство российско-китайского газопровода через свою территорию? Доктор политических наук Саналлхундэвийн Баясгалан назвал ИА REGNUM причины, по которым обсуждаемый в последнее время проект газопровода Россия — Монголия — Китай может быть полезен Монголии.

Gazprom.ru Газопровод «Сила Сибири»

«Разговор о строительстве газопровода через Монголию начался примерно в 1998 году. В это время Россия и Китай провозгласили план строительства газопровода из России в Китай. Но обсуждение проекта через Монголию постепенно угасло. Оказалось, что Москва и Пекин решили построить газопровод в обход нашей страны. На эту тему в Монголии было много дискуссий — кто именно помешал этому проекту: Россия, Китай — или они оба его не желали? А сейчас — наоборот, некоторые в Монголии выступают против строительства газопровода. Они считают что с газопроводом Россия хочет расширить своё влияние. В середине декабря 2019 года президент России Владимир Путин с главой Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом по итогам переговоров решили построить газопровод через Монголию. Конечно, перед тем как Россия решилась на этот шаг, она договорилась об этом с Китаем, потому что Китай — главный потребитель, а Россия не будет инвестировать в невыгодные проекты».

Эксперт отметил, что по поручению президента России «Газпром» разработал технико-экономическое обоснование монгольского участка трубопровода, в декабре компания и правительство Монголии подписали меморандум о строительстве газопровода «Союз — Восток».

В Монголии некоторые считают, что проект не будет реализован, поскольку по итогам визита Владимира Путина в Китай Пекин и Москва договорились не о «Союз — Востоке» а о «Силе Сибири — 3». Саналлхундэвийн Баясгалан с этим утверждением не согласен: «Во время визита премьер-министра Монголии Лувсаннамсрайна Оюун-Эрдэнэ в Китай, на переговорах было согласована совместная работа над проектом экономического коридора Россия — Монголия — Китай, в который входит и газопровод. Премьер-министры Китая Ли Кэцян подтвердил, что Пекин поддерживает проект газопровода через Монголию».

По мнению доктора политических наук, газопровод «Союз — Восток» выгоден для Монголии, а опасения некоторых монголов по поводу того, что проект станет геополитическим инструментом, не имеют смысла.

«Транзит газа через Монголию нам выгоден. Во-первых, Монголия будет брать плату за транзит газа. Во-вторых, Монголия заинтересована в потреблении газа, но это иная история, так как этот газопровод идет только транзитом — надо договориться с российской стороной, чтобы потребители Улан-Батора смогли потреблять газ. Употребление газа очень важно для жителей столицы, которые сталкиваются с проблемами экологии и здоровья, вызванными сжиганием угля. С другой стороны, у некоторых монголов есть опасения что газопровод является геополитическим инструментом, как некоторые указывают на примере Украины. Это вряд ли. Если говорить серьезно — Монголия всё равно зависима от России из-за железной дороги и поставок нефтепродуктов», — считает монгольский эксперт.