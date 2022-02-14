Пекин, 14 февраля, 2022, 20:52 — ИА Регнум. Китайские СМИ информируют о заявлении Центробанка Афганистана, в котором содержится призыв к отмене американского решения о разделении замороженных активов Кабула в США. Как сообщает 14 февраля Синьхуа, заявление стало реакцией на волюнтаристский указ президента Джо Байдена о «высвобождении» 7 из 9 млрд долларов активов Афганистана с разделом этих средств между гуманитарной помощью этой стране и фондом пострадавших от терактов 11 сентября 2001 года.

Флаг Афганистана

Афганский регулятор назвал данное решение несправедливым по отношению к народу Афганистана, учитывая неуместность целей, на которые Байден по сути реквизирует средства не своей страны. Кроме того, решение властей США в корне противоречит установочным документам, по которым золото-валютные резервы Афганистана могут направляться на реализацию денежно-кредитной политики, содействие международной торговле и стабилизацию финансового сектора.

По сути США запустили руку в карман афганского народа, ибо резервы не являются собственностью правительства партий и групп, а являются народным достоянием.