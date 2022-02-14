Москва, 14 февраля, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Российская мошенница Анна Сорокина раскрыла своё отношение к сериалу «Изобретая Анну», снятому Netflix по мотивам её жизни. Высказывание девушки опубликовало издание Spletnik 14 февраля.

Скриншот YouTube Анна Сорокина

По словам мошенницы, она желает посмотреть сериал, однако пока что не имеет такой возможности из-за тюремного заключения. Также Сорокина выразила надежду на то, что работа получилась правдоподобной.

Напомним, что в 2021 году Анна Сорокина получила условно-досрочное освобождение по делу о мошенничестве. Однако позднее девушка вновь оказалась в тюрьме по причине нарушения миграционного законодательства.