Тюмень, , 20:48 — REGNUM В Тюмени в честь погибших от коронавируса трех медиков назовут улицы. Об этом сообщает Накануне.RU со ссылкой на Instagram-аккаунт главы города Руслана Кухарука.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Таким образом планируется увековечить память медработников Марины Сафаровой, Эльвиры Фёдоровой и Надежды Шалагиной на улицах в районе «Медицинского города».

Тюменские врачи скончались в 2020 году. Марина Сафарова была врачом-терапевтом в первом в России обсерваторе для больных COVID-19 — в санатории «Градостроитель». Эльвира Фёдорова работала фельдшером в деревне Патрушево вместе с медсестрой Надеждой Шалагиной.