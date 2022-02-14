Пекин, , 20:46 — REGNUM В Китае в январе текущего года зафиксирован двузначный рост чистой прибыли госпредприятий, находящихся в подчинении центральных властей страны. Об этом 14 февраля сообщает Синьхуа, ссылаясь на отчетные данные, опубликованные Государственным комитетом по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР.

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Чистая прибыль указанного сектора в январе увеличилась в годовом выражении более, чем на 10%, почти достигнув 142,4 млрд юаней (около 22,4 млрд долларов). Существенно вырос, особенно по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, объем операционных доходов центральных госпредприятий, который достиг 3 трлн юаней и при этом вырос почти на 12,5%.