Пекин, 14 февраля, 2022, 20:43 — ИА Регнум. Ведущий китайский автопроизводитель FAW опубликовал данные об итогах своей деловой активности в январе текущего года. Об этом 14 февраля сообщает Синьхуа, отмечая, что объемы продаж превысили объемы выпуска в соотношении соответственно 311,5 тыс. и 290,4 тыс. единиц.

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Седанов наиболее популярной для этой фирмы марки «Хунци» также выпущено меньше, чем продано — 37,8 тыс. и 42,2 тыс. единиц соответственно. Это на 61% и 30% больше в годовом выражении, чем год назад. Такая же динамика отмечается и по грузовикам марки «Цзефан».

Сообщается, что по итогам 2021 года FAW продала около 3,5 млн автомобилей, а прирост операционных доходов компании достиг 770 млрд юаней (примерно 121 млрд долларов), что почти на 9% больше, чем годом ранее.