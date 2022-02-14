Ханты-Мансийск, , 20:40 — REGNUM В Югре на открытии кинофестиваля «Дух огня» почётным гостем станет двукратный обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля за лучшую режиссеру и лучший фильм Эмир Кустурица. Об этом сообщила на пресс-конференции губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Эмир Кустурица и The No Smoking Orchestra Nicola Di Nunzio

Кустурица приедет вместе со своей группой The No Smoking Orchestra и выступит после церемонии открытия фестиваля.

Кроме того, для участников кинофестиваля «Дух огня» на поэтическом вечере выступит заслуженный артист России Дмитрий Дюжев. Он также станет ведущим программы для детей «Читалкин».

Напомним, кинофестиваль «Дух огня» пройдёт с 22 по 28 февраля 2022 года в Ханты-Мансийске.