Минск, 14 февраля, 2022, 20:37 — ИА Регнум. Инфляция в Белоруссии демонстрирует быстрый рост, значительно превышающий утверждённый указами Александра Лукашенкоофициальный прогноз на 2022 год (до 6%). На проблему 14 февраля обратил внимание Евразийский банк развития.

Инфляция

«Инфляция в Белоруссии в январе выросла до 10,4% г/г с 10% в декабре 2021 г., — сообщил ЕАБР. — Аннуализированный месячный рост цен с устранением сезонности оценивается в январе около 14% после 7−8% в ноябре — декабре 2021 г. Ускорение связано с увеличением роста цен на продовольствие и услуги. Аналитики ЕАБР сохраняют прогноз годовой инфляции вблизи 10% в I квартале и допускают повышение регулятором расчетных величин стандартного риска для сдерживания роста цен. При этом не исключают увеличения ставки рефинансирования до 10%».

Нацбанк Белоруссии пока удерживает ставку рефинансирования на уровне 9,25% годовых — почти на порядок выше, чем в еврозоне. Ставка влияет на стоимость кредитов для предприятий и населения.

Для сравнения: инфляция в Еврозоне в январе составила 5,1% и это считается Евростатом рекордным ростом на протяжении трёх месяцев подряд. По данным Росстата, потребительские цены в России за январь нынешнего года выросли на 0,99% по сравнению предыдущим месяцем, а в годовом выражении — на 8,73%.

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