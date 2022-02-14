Пекин, , 20:36 — REGNUM О том, что после скандала с обнаруженным в допинг-пробе триметазидином у неё наступила эмоциональная усталость, рассказала российская фигуристка Камила Валиева 14 февраля в эфире Первого канала.

Дмитрий Чечулин. Барельеф «Женское фигурное катание», вестибюль станции метро «Динамо» Николай Иванов © ИА REGNUM

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Отметив, что «уже как бы не хватает эмоций», фигуристка сказала, что рада положительному решению по её дальнейшему участию в соревнованиях, но при этом присутствует ощущение эмоциональной усталости.

Валиева «Поэтому слёзы счастья, наверное, и небольшого огорчения. Но при этом я, безусловно, счастлива находиться на Олимпийских играх и стараться представлять нашу страну. И буду надеяться, что я максимально настроюсь и покажу свои результаты».

Она добавила, что ей очень помогает поддержка болельщиков. И, конечно, тренеров и близких людей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Спортивный арбитражный суд 14 февраля вынес решение допустить Валиеву до участия в личном турнире Олимпийских игр в Пекине.

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