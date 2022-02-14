Манчестер, Великобритания, 14 февраля, 2022, 20:35 — ИА Регнум. Как утверждает журналист Фабрицио Романо, 35-летний таранный форвард сборной Уругвая Эдинсон Кавани передумал уходить из «Манчестер Юнайтед» после беседы с главным тренером команды Ральфом Рангником.

Www.psg.fr Эдинсон Кавани

В прошедшее январское трансферное окно Кавани был близок к переходу в каталонскую «Барселону», однако «сине-гранатовые» в последний момент отказались от трансфера 35-летнего нападающего.

Ранее сообщилось, что Криштиану Роналду заявил о некомпетентности Ральфа Рангника. Португальский нападающий счиает, что немецкий специалист не соответствует уровню «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне на счету Эдинсона Кавани два забитых мяча и одна результативная передача в одиннадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22.

Уругвайский центрфорвард выступает за «красных дьяволов» с 5 октября 2020 года после перехода из «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента. Текущее соглашение Кавани с «ПСЖ» рассчитано до 30 июня 2022 года.