Киев, , 22:39 — REGNUM Украинская певица Маша Гончарук объявила об уходе из музыкального коллектива «Фабрика». Соответствующая информация появилась на странице девушки в Instagram 14 февраля.

Маша Гончарук Скриншот YouTube

https://www.instagram.com/p/CZ9cXy6oGgu/

По словам девушки, она покидает группу без каких-либо скандалов и обид, оставив исключительно приятные впечатления от совместной работы. Теперь Гончарук планирует заниматься сольной деятельностью.

Напомним, что Маша Гончарук пришла в «Фабрику» в 2019 году. До этого момента исполнительница входила в состав коллектива DINAMA.

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