Париж, 14 февраля, 2022, 20:29 — ИА Регнум. Завтра, 15 февраля, в Париже на стадионе «Парк де Пренс» футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» в матче 1/8 финала плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА сыграет с мадридским «Реалом». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Ранее сообщалось, что в заявку парижского клуба на матч со «сливочными» не попал 35-летний испанский центральный защитник Серхио Рамос, выступавший в период с 2005 и по 2021 год за мадридский «Реал». В летнее ТО Рамос перешел стал игроком «ПСЖ» на правах свободного агента.

Также завтра в параллельном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов между собой сыграют лиссабонский «Спортинг» и «Манчестер Сити».

В последний раз «ПСЖ» встречался с «Реалом» 26 ноября 2019 года в матче 5-го тура группового этапа ЛЧ 2019/20. Тот матч завершился со счетом 2:2. Забитыми мячами в составе парижского клуба отметились Килиан Мбаппе (81' Тома Менье) и Пабло Сарабия (83'). Оба гола «сливочных» забил Карим Бензема (17' Иско, 79' Марсело).