Челябинск, 14 февраля, 2022, 20:27 — ИА Регнум. В зоопарке Челябинска погиб рысёнок, который появился на свет 16 мая. Об этом сообщили журналистам представители учреждения.

(сс) Pixel-mixer Снежный барс

По данным Накануне.Ru, его загрыз снежный барс. Это произошло ещё 11 февраля.

Рысёнок попал в вольер барса. По факту ЧП проводится служебное расследование. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в зоопарке погибли два медведя. А спустя некоторое время силовики поймали того, кто их отравил.