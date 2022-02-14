Таллин, 14 февраля, 2022, 20:21 — ИА Регнум. Чтобы Европа могла действовать в отношении России более решительно, следует сократить стратегическую зависимость, особенно в части поставок нефти, газа и сырья, а также в банковском деле.

ИА REGNUM Газ

Об этом эстонский политолог, редактор портала poliitika. guru Кейт Касеметс заявил порталу гостелерадиовещания Эстонии ERR. «Такое решение не быстрое, но в долгосрочной перспективе приближает стратегическую автономию, которая подошла бы и Эстонии», — считает он.

По мнению Касеметса, из-за прочных экономических связей и исторического прошлого большое число европейцев смотрят на Россию иначе, чем страны Прибалтики и Польша: «Намерение европейцев поддержать диалог, в принципе, правильное, но оно основывается на предпосылке, что Россия заинтересована в мирном решении». А это не так, считает эстонский политолог.

По его мнению, власти России якобы мыслят категориями сфер влияния через призму автократии, а все их действия во время пятидневной войны 2008 года в Южной Осетии и Абхазии и в 2014 году в Крыму были не чем иным, как «агрессией».

Эстонский политолог настаивает, что ЕС следует и дальше усиливать санкционное давление на Россию: «Санкции — хорошее средство давления для продолжения дипломатических усилий».

Поэтому он призывает не вести диалог с Москвой, а продолжать разрывать все экономические и финансовые связи, чтобы не пострадать в случае ответных действий Москвы.