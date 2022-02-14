Манчестер, Великобритания, , 20:20 — REGNUM 37-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду считает, что главный тренер основной команды Ральф Рангник не соответствует уровню «манкунианцев». Об этом 14 февраля сообщило издание AS.

Криштиану Роналду Дмитрий Садовников

Также сообщается, что Рангник не доволен игрой Роналду, который не может поразить ворота соперников на протяжение шести матчей кряду. Последний свой гол португалец забил 30 декабря 2021 года в игре с «Бернли» (3:1).

В текущем сезоне на счету Криштиану Роналду восемь забитых мячей и три результативные передачи в двадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22. В рамках группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА португалец забил шесть голов в пяти матчах.

Ральф Рангник занимает пост главного тренера «красных дьяволов» с 29 ноября 2021 года после ухода с должности руководителя по спорту и развитию московского «Локомотива». Ранее немецкий функционеров возглавлял «Штутгарт», «Шальке-04», «Хоффенхайм», «Ред Булл Зальцбург» и «Ред Булл Лейпциг».