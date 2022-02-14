Москва, 14 февраля, 2022, 22:38 — ИА Регнум. Российский рэп-музыкант Слава КПСС (Вячеслав Машнов) опубликовал макси-сингл «Две девочки». Премьера работы состоялась во всех стриминговых сервисах 14 февраля.

Okras Рэпер Слава КПСС

Обе композиции записаны под псевдонимом Валентин Дядька, являющимся альтер-эго Славы, и повествуют об отношениях с девушками. Примечательно, что обе песни получили комические названия — «Девочка-Крым» и «Девочка-Кринж».

Напомним, что 25 октября 2021 года Слава КПСС выпустил новый альбом. Пластинка стала знаком уважения рэпера к блогеру Юрию Хованскому.