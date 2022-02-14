Архангельск, , 20:18 — REGNUM В Архангельской области за год число самозанятых выросло почти на девять тысяч — общее число выбравших специальный налоговый режим достигло 13 913. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Самозанятые огородницы Kaluganews.com

По данным ведомства, в 2021 году самозанятые уплатили более 48 млн рублей налоговых отчислений в областной бюджет.

«Видим высокую популярность этого налогового режима. Это обусловлено упрощенной процедурой регистрации, отсутствием необходимости иметь кассовую технику и фиксированными налоговыми ставками: четыре процента, если доходы получены от работы с физическими лицами, шесть процентов — с доходов от работы с юридическими лицами или индивидуальных предпринимателей», — рассказал министр экономического развития региона Виктор Иконников.

По данным Федеральной налоговой службы, на начало ноября 2021 года более 20 процентов плательщиков налога на профессиональный доход занято в сфере строительства и ремонта. По 10 процентов приходится на ИТ-сферу, автотранспорт и автообслуживание, а также сферу красоты. Около пяти процентов самозанятых оказывают различные образовательные услуги.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в категорию самозанятых по большей части перешли физлица, которые раньше сотрудничали с компаниями без оформления каких-либо документов.