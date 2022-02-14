14 февраля 2022 | Время чтения 1 мин

Василий Иванов, , 21:35 — REGNUM В здании Троицкого районного суда состоялось заседание по делу о задержании граждан в ходе народного схода 12 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Троицкий районный суд Василий Иванов © ИА REGNUM

В ходе народного схода против вырубки Троицкого леса, состоявшегося в субботу, 12 февраля, сотрудниками 2-го специального полицейского полка были задержаны 14 граждан. По сообщениям юристов, задержанных распределили по трем ОВД: Коммунарскому, Московскому и Троицкому. Всем 14 гражданам выдвинуты обвинения по статье 19.3 КоАП РФ, а именно — неповиновение законному требованию сотрудников полиции.

Автобус 2-го специального полицейского полка Василий Иванов © ИА REGNUM

Задержанных завозят на территорию суда в автозаке Василий Иванов © ИА REGNUM

Полицейские отводят задержанных в здание суда Василий Иванов © ИА REGNUM

Несмотря на то что судебные заседания были объявлены открытыми, попасть на них удалось только аккредитованным журналистам и непосредственно участникам самих судебных разбирательств, да и то не всем. По заявлению свидетельницы по делу Валентины Костиной, её не пропустили в зал суда, оставив без внимания подтвержденный адвокатом статус свидетеля по делу.

Правозащитника Антона Могильникова не пускают в здание суда Василий Иванов © ИА REGNUM

У здания Троицкого районного суда Василий Иванов © ИА REGNUM

Свидетельница Альбина не была допущена в зал заседания суда Василий Иванов © ИА REGNUM

Пост полиции у входа на территорию суда Василий Иванов © ИА REGNUM

Защитница от ОВД-ИНФО Екатерина Морозова Василий Иванов © ИА REGNUM

Адвокат Ольга Бухина отметила нарушения в рапорте о задержании граждан, в которых не были указаны точные формулировки законных требований полиции, вследствие неисполнения которых и были задержаны люди.

«Само по себе требование пройти в автозак к подобным требованиям не относится», — подытожила Бухина.

Адвокат Ольга Бухина у Троицкого районного суда Василий Иванов © ИА REGNUM

Люди, пришедшие поддержать задержанных Василий Иванов © ИА REGNUM

Люди готовы к долгому ожиданию решения суда Василий Иванов © ИА REGNUM

На момент вечера 14 февраля известно о нескольких приговорах. Среди мер взыскания зафиксированы аресты на несколько суток за неповиновение полиции и административные штрафы.

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