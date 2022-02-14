Лос-Анджелес, США, 14 февраля, 2022, 22:38 — ИА Регнум. Рэп-исполнитель Андерсон Пак (Брэндон Пак Андерсон) запустил продажу авторского товара, приуроченную к его выступлению на Супербоуле-2022. Соответствующая информация появилась на странице музыканта в Instagram 14 февраля.

Скриншот YouTube Андерсон Пак

https://www.instagram.com/p/CZ8G82VplUq/

Так, поклонники могут приобрести эксклюзивную футболку с лицом самого Андерсона Пака за $35. Примечательно, что на прошедшем мероприятии рэпер выступал в качестве барабанщика.

Напомним, что 14 февраля 2022 года в Лос-Анджелесе состоялся Супербоул-2022. В перерыве спортивного события были организованы выступления различных популярных исполнителей.