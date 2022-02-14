Москва, , 20:20 — REGNUM Взаимодействие России и Турции в вопросах безопасности является минимальным, и поэтому Анкара и дальше будет продолжать продавать вооружения Киеву. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 февраля заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar турецкого производства (сс) Bayhaluk

«Турция может продать Украине всё, что угодно из того оружия, которое она производит. Для турок, как говорится, деньги не пахнут. И турки нам ничем не обязаны в области безопасности, так же, как и мы им. У нас есть минимальное сотрудничество по Сирии, чтобы там не столкнулись наши вооружённые силы между собой. А в остальном у нас с ними никаких договорённостей нет. И мы особо никак не можем повлиять на Турцию. Что мы можем сделать? Вводить за это санкции против Турции? Наши санкции никак не повлияют на позицию Анкары. Если Турция на угрозу американских санкций или даже на фактические санкции по самолёту F-35 никак не отреагировала и не отказалась от покупки наших зенитных систем С-400, то рассчитывать на то, что какое-то наше давление приведёт к изменению политики Турции, не реально. Мы можем только «выражать озабоченность», что мы, собственно говоря, и делаем. Надо помнить, что Турция нам — не друг и не союзник!», — сказал эксперт.

Напомним, что США в наказание за покупку Турцией российских ЗРС С-400 исключили её из программы производства истребителей F-35, на которую Турция уже успела потратить около $2 млрд.