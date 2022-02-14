Челябинск, 14 февраля, 2022, 20:03 — ИА Регнум. В Челябинске сотрудника одного из подразделений администрации города подозревают в получении взятки. Об этом пишут СМИ.

(сс) sajinka2 Коррупция

Издания ссылаются на источники в правоохранительных органах. Речь идёт якобы о сотруднике комитета по управлению имуществом.

Официально следственные органы пока не комментируют это дело. Как сообщало ИА REGNUM, в конце прошлой недели был задержан директор Горсада имени Пушкина Игорь Клеин. Его подозревают в коррупции.