Вашингтон, , 22:36 — REGNUM Американский рэпер Trippie Redd (Майкл Ламар Уайт IV) поделился с поклонниками новым видеоклипом Fire In My Heart. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале DotComNirvan 14 февраля.

Trippie Redd Скриншот YouTube

Наполненное различными графическими эффектами видео повествует о любовных чувствах артиста. Примечательно, что ранее Trippie Redd неоднократно сотрудничал с командой режиссёров DotComNirvan.

Напомним, что в 2022 году Trippie Redd собирается выпустить новый альбом. Пластинка станет пятым студийным проектом рэпера.

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