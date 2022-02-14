Сыктывкар, , 19:55 — REGNUM В медучреждениях Коми развернут дополнительные койки для лечения ковид-пациентов. Об этом в хоже своего видеообращения сообщил глава республики Владимир Уйба.

Резервные койки Admoblkaluga.ru

«Мы так пока и не можем выйти на плато. Занимаемся тем, чтобы быстрее пройти пики и выйти на плато. Везде идет рост, повсеместно ‑ и в городах, и в районах, поэтому мы максимально стараемся следить за наличием инфекционных коек. Сегодня утром я дал команду разворачивать новые койки в дополнение к 2 319. Из них занято уже 1 952 (84%), то есть резерв меньше 20%», — сказал Уйба.

Как сообщало ИА REGNUM, За последние сутки в Коми выявили 2 427 случаев заболевания COVID-19, сто человек попали в стационары медучреждений.