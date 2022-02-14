Пловдив, Болгария, , 19:54 — REGNUM Во втором по величине городе Болгарии Пловдиве будет построена городская железная дорога, которая свяжет центр с окраинами указанного населенного пункта. Об этом 14 февраля сообщает софийская газета «Факты».

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, выделение средств на создание системы так называемой городской электрички предусмотрено национальным планом реконструкции и устойчивого развития Болгарии.

«Проект новой развязки поможет решить транспортную проблему Пловдива», — резюмировал мэр города Здравко Димитров.

Когда именно начнутся соответствующие работы, не сообщается. Финансирование проекта стартует после ратификации основных положений государственного бюджета Болгарии на 2022 год — 31 марта.

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