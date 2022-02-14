Пловдив, Болгария, 14 февраля, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Во втором по величине городе Болгарии Пловдиве будет построена городская железная дорога, которая свяжет центр с окраинами указанного населенного пункта. Об этом 14 февраля сообщает софийская газета «Факты».

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Согласно официальной информации, выделение средств на создание системы так называемой городской электрички предусмотрено национальным планом реконструкции и устойчивого развития Болгарии.

«Проект новой развязки поможет решить транспортную проблему Пловдива», — резюмировал мэр города Здравко Димитров.

Когда именно начнутся соответствующие работы, не сообщается. Финансирование проекта стартует после ратификации основных положений государственного бюджета Болгарии на 2022 год — 31 марта.