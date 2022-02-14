Челябинск, 14 февраля, 2022, 19:49 — ИА Регнум. В Челябинске планируется увеличить темпы отлова бродячих собак. Об этом на совещании в мэрии заявил замглавы города Александр Астахов.

Nhandler Собака в приюте

Чиновник отметил, что подрядчик готов привлечь для этого дополнительные бригады и каждый месяц отлавливать по 150−170 животных. Приюты города в свою очередь могут нарастить количество мест.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинске произошло несколько случаев нападения собак на людей, в том числе детей.