Белек, Турция, 14 февраля, 2022, 19:47 — ИА Регнум. 14 февраля казанский «Рубин» разгромил самарские «Крылья Советов» со счетом 5:0. Игра проходила в рамках зимнего тренировочного сбора в турецком городе Белеке.

Rubin-kazan.ru «Рубин»

Забитыми мячами отметились 23-летний атакующий полузащитник сборной Дании Андерс Дрейер (19', 43', 53'), Хван Ин Бом (56') и Георгий Зотов (75').

Стартовые составы команд:

«Рубин»: Люпин, Бегич (Игнатьев, 66'), Уремович (Зотов, 46'), Мусаев (Савицкий, 66'), Самошников (Тальби, 46'), Дрейер, Ломовицкий (Тесленко, 66'), Ин Бом (Апшацев, 66'), Кварацхелия (Кучаев, 46'), Хакшабанович (Зуев, 66'), Лисакович (Онугха, 46').

«Крылья Советов»: Ломаев, Божин, Солдатенков (Костанца, 25'), Горшков, Бейл, Якуба, Зиньковский, Ежов (Липовой, 30'), Глушенков, Игнатьев, Коваленко, Цыпченко.

Также казанский клуб планирует провести товарищеские игры с московским «Динамо» (17 февраля), ЦСКА (20 февраля) и «Тоболом» (21 февраля). «Крылья Советов» через пять дней, 19 февраля, проведут товарищеский матч с «Химками».

После восемнадцати сыгранных туров «Рубин», одержав шесть побед и набрав 22 очка, занимает десятое местов турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. «Крылья советов» с 27-ю очками располагаются двумя позициями выше.