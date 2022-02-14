Нижний Новгород, , 19:37 — REGNUM Жительница Нижнего Новгорода перевела телефонным мошенникам 1 млн 480 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Нижегородской области.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

По словам обратившейся в правоохранительные органы 37-летней женщины, она стала жертвой распространенной мошеннической схемы — на мобильный телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка, и сообщил, что подана заявка на кредит от её имени.

Злоумышленник смог убедить потерпевшую согласовать данную операцию и, для якобы сохранения её накоплений, перевести все деньги на указанный им «безопасный» банковский счёт.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Если лжебанкира удастся вычислить и задержать, то ему будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.